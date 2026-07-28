Visibilidad muy reducida por espesa niebla en varias zonas del país, y vuelos demorados en el aeropuerto

La espesa niebla que cubre Montevideo y el área metropolitana reduce la visibilidad a 100 metros o incluso menos, de acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) este martes de mañana.

Por esta razón en el aeropuerto de Carrasco hay varios vuelos demorados o cancelados, a la espera de que la niebla se disperse.

En el norte del país también hay niebla y según el registro de la estación meteorológica de Rivera, la visibilidad es de 200 metros aproximadamente.

Producto de la baja o nula visibilidad se recomienda tener especial cuidado en el tránsito. Esto es, conducir a baja velocidad, con luces encendidas y distancia prudente con otros vehículos.

Temas de la nota niebla

Montevideo

Aeropuerto