La espesa niebla que cubre Montevideo y el área metropolitana reduce la visibilidad a 100 metros o incluso menos, de acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) este martes de mañana.
Visibilidad muy reducida por espesa niebla en varias zonas del país, y vuelos demorados en el aeropuerto
La espesa niebla reduce la visibilidad a 100 metros o incluso menos. En el aeropuerto de Carrasco demoran o cancelan vuelos.
Por esta razón en el aeropuerto de Carrasco hay varios vuelos demorados o cancelados, a la espera de que la niebla se disperse.
En el norte del país también hay niebla y según el registro de la estación meteorológica de Rivera, la visibilidad es de 200 metros aproximadamente.
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Producto de la baja o nula visibilidad se recomienda tener especial cuidado en el tránsito. Esto es, conducir a baja velocidad, con luces encendidas y distancia prudente con otros vehículos.
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