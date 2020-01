Virus que provoca neumonía causa tercera muerte en China y llega a Corea del Sur

Por su parte, Corea del Sur confirmó el lunes el primer caso de paciente con este virus en su territorio en medio de crecientes preocupaciones sobre la propagación regional de la enfermedad. Ya se han reportado tres casos en el extranjero: dos en Tailandia y uno en Japón.

Sobre todo, la rápida propagación del virus inquieta a las autoridades chinas, en momentos en que millones de sus conciudadanos se aprestan a viajar para celebrar el Año Nuevo Lunar.

La nueva cepa de coronavirus, descubierta por primera vez en la ciudad de Wuhan (centro), causó alarma debido a su conexión con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong en 2002-2003.

Wuhan tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte, incluso durante el feriado anual del Año Nuevo Lunar que comenzará esta semana y durante el cual cientos de millones de chinos viajan para visitar a sus familiares.

El presidente chino Xi Jinping dijo este lunes que el nuevo virus debe ser "absolutamente detenido", en su primera declaración pública sobre la cuestión. "La seguridad de la vida de la gente y su salud física tienen que ser prioridad", señaló en declaraciones en la televisión estatal CCTV.

Hasta el momento no se ha confirmado ninguna transmisión de persona a persona, pero las autoridades han dicho previamente que esa posibilidad "no puede excluirse".

En Wuhan, se han diagnosticado 198 casos. Este lunes, por primera vez, se dieron a conocer casos en otras partes de China: cinco en Pekín (norte) y 14 en Cantón (sur), enfrente de Hong Kong.

También hay siete casos sospechosos en Shanghái y en cuatro provincia y regiones del este, sur y sudoeste del país.

- Medidas de detección -

Se cree que un mercado de mariscos es el centro del brote en la ciudad de Wuhan, pero las autoridades de salud informaron que identificaron pacientes que no tenían antecedentes de contacto con ese centro comercial.

Los científicos del Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College de Londres advirtieron en un artículo publicado el viernes que el número de casos probablemente se acercaría a 1.700, muy por encima del número anunciado oficialmente.

El vicealcalde de Wuhan, Chen Xiexin, dijo al canal de televisión estatal CCTV el fin de semana que se instalaron termómetros infrarrojos en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones de autobuses en toda la ciudad.

Chen dijo que se registraron pasajeros con fiebre, a quienes se les dio máscaras y trasladó a instituciones médicas. De acuerdo con CCTV ya se han llevado a cabo cerca de 300.000 pruebas de temperatura corporal.

En Corea del Sur, el Centro Coreano de Control y Prevención de Enfermedades (KCDC) informó este lunes que una mujer china de 35 años de edad llegó en un vuelo proveniente de Wuhan y se confirmó que había sido contaminada con el nuevo coronavirus.

De acuerdo con las informaciones, esa mujer ya había ido a un hospital en Wuhan con síntomas parecidos al de un resfrío. Luego de recibir medicación, abordó un avión en Wuhan rumbo a la ciudad Seúl, donde aterrizó en el aeropuerto de Incheon. De inmediato, fue puesta en cuarentena.

De su lado, las autoridades de Hong Kong han intensificado las medidas de detección, incluidos los rigurosos puntos de control de temperatura para los viajeros que llegan de China continental.

Estados Unidos anunció el viernes que fiscalizará vuelos directos que lleguen desde Wuhan a los aeropuertos de San Francisco y al JFK de Nueva York.

Tailandia, en tanto, informó que ya estaba revisando a los pasajeros que llegaban a Bangkok, Chiang Mai y Phuket, y que pronto introduciría controles similares en el balneario de Krabi.

Los chinos sin histeria

Pekín, China | AFP | lunes 20/01/2020 - 08:59 UTC-2 | 523 palabras

El misterioso virus de la familia del SARS que se propaga con rapidez en China no parecía desalentar este lunes a cientos de miles de viajeros que llegaban a las atestadas estaciones del país, en el mayor movimiento migratorio por el Año Nuevo chino.

La epidemia, que surgió en diciembre en un mercado de Wuhan (centro del país) causó un tercer muerto este fin de semana y llegó por primera vez a otras ciudades, entre ellas, Pekín.

Pero los viajeros contactados por la AFP en la estación central de la capital china no parecían demasiado preocupados por este brote del misterioso coronavirus, muy similar al que provoca el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong en 2002-2003, prefiriendo pensar en las vacaciones en familia para el Año Nuevo Lunar que se celebra el sábado.

"Es difícil protegerse contra este virus", dice Li Yang, encargada de clientela.

La joven de 28 años, originaria de Mongolia interior (norte), asegura que no ha tomado medidas particulares de protección más allá de "llevar máscara", algo muy extendido en las calles de la capital china cuando el aire está contaminado.

"He visto las informaciones, pero más allá de la máscara, no sé cómo protegerme", dice Guo, de 26 años, que no desea dar su nombre completo. Asegura, sin embargo, que "trata" de evitar la muchedumbre, pese a que esto parece difícil en una China donde la mayor parte de la población espera viajar para pasar estas fiestas tan señaladas en familia.

- "Tenemos que regresar" -

"¿Qué más podemos hacer? Tenemos que volver por el Año Nuevo chino", dice la joven que espera pasar 12 días en familia en la provincia de Liaoning (noreste), limítrofe con Corea del Norte.

La Fiesta de la Primavera, que se celebra durante quince días con gran pompa de festividades y reuniones familiares, es la fecha más importante del calendario chino.

Este periodo, el más cargado del año para los sistemas de transportes, hace temer una propagación más rápida del virus, que ya se ha detectado en Japón, Tailandia y Corea del Sur.

En medio de largas filas de espera ante la boletería, Tian Wei, un conductor de camiones de 48 años, asegura que no está preocupado.

"Tengo bastante buena salud y a menudo hago deporte en el exterior", dijo.

Desde el inicio de los grandes movimientos de población hace diez días, ya se han efectuado más de 100 millones de trayectos en tren, según la empresa ferroviaria nacional.

Sin embargo, no se ha establecido ningún dispositivo de prevención particular en las estaciones pequinesas. Y pocos viajeros parecen preocupados en la estación de Hongqiao de Shanghái. La metrópoli de 25 millones de habitantes todavía no ha registrado ningún caso del misterioso virus.

"Mi ciudad, Yichang, está a dos horas de tren de Wuhan (...) Había previsto bastantes cosas (durante las vacaciones) allí y pensaba quedarme uno o dos días", dice a la AFP la señora Jiang, que no ha dado su nombre completo.

"Pero pienso que ahora me voy a limitar a pasar por Wuhan para hacer un cambio" de tren, asegura.

"Tiene que ser detenido"

El presidente chino Xi Jinping dijo este lunes que el nuevo virus que ha matado a tres personas e infectado a más de 200 a través del país debe ser "absolutamente detenido", en su primera declaración pública sobre la cuestión.

En declaraciones en la televisión estatal CCTV, Xi dijo que "la seguridad de la vida de la gente y su salud física tienen que ser prioridad", en momentos en que el virus que provoca neumonía alimenta temores de una gran epidemia durante las vacaciones por al Año Nuevo chino esta semana.