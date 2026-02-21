RECIBÍ EL NEWSLETTER
traslado de prisión

Gianina García Troche, expareja de Marset, fue trasladada a cárcel de máxima seguridad en Paraguay

García Troche fue imputada por lavado de activos, ya que la investigación dejó al descubierto que figuraba como titular de varias empresas que eran utilizadas para lavar dinero.

Gianina García Troche y Sebastián Marset.

La mujer uruguaya está imputada por la operación A Ultranza, que descubrió la red de tráfico internacional de drogas liderada por Marset, que todavía sigue prófugo de la Justicia.

Foto vía AFP.
