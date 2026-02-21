Gianina García Troche, expareja de Marset, fue trasladada a cárcel de máxima seguridad en Paraguay

Gianina García Troche , expareja del narcotraficante Sebastián Marset , fue trasladada de cárcel en Paraguay . Pasó del establecimiento militar Viñas Cue a un centro penitenciario de máxima seguridad para mujeres, a pocos kilómetros de Asunción.

La mujer uruguaya está imputada por la operación A Ultranza, que descubrió la red de tráfico internacional de drogas liderada por Marset, que todavía sigue prófugo de la Justicia.

García Troche fue imputada por lavado de activos, ya que la investigación dejó al descubierto que figuraba como titular de varias empresas que eran utilizadas para lavar dinero.

Hace cuatro meses, en una declaración ante la Justicia de Paraguay, dijo estar separada de Sebastián Marset desde que, según ella, se entregó a las autoridades en España.

El Ministerio de Justicia paraguayo informó en un comunicado, que fue trasladada para dar cumplimiento a la orden dictada por la jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.