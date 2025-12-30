RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

La jerarca alegó motivos personales. Longo asumió el cargo en abril de 2025, junto con las demás autoridades designadas para el Hospital Pereira Rossell.

hospital-pereira-rossell-fachada-cartel.jpg

La directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Virginia Longo, comunicó a las autoridades que presentará su renuncia al cargo por motivos personales, informaron fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE) a Subrayado.

Longo asumió como directora en abril de 2025, junto con otras autoridades, como el director general del CHPR, Gustavo Giachetto, la directora y la subdirectora del Hospital de la Mujer, Leticia Rieppi y Fernanda Putti, y la subdirectora del Hospital Pediátrico, Adriana Martínez.

Antes del Pereira Rossell, fue directora de la Región Sur de ASSE, entre 2016 y 2020, adjunta de la Vicepresidencia del Directorio de ASSE entre 2015 y 2016, estuvo en Desarrollo Institucional de a Administración en 2015 y también fue directora adjunta del Pereira Rossell entre 2007 y 2015.

exdirector de agesic denuncio al director general de presidencia: acuso prepotencia, arbitrariedad y avasallamiento
Seguí leyendo

Exdirector de Agesic denunció al director general de Presidencia: acusó "prepotencia, arbitrariedad y avasallamiento"

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario