Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

La directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Virginia Longo, comunicó a las autoridades que presentará su renuncia al cargo por motivos personales, informaron fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE) a Subrayado.

Longo asumió como directora en abril de 2025, junto con otras autoridades, como el director general del CHPR, Gustavo Giachetto, la directora y la subdirectora del Hospital de la Mujer, Leticia Rieppi y Fernanda Putti, y la subdirectora del Hospital Pediátrico, Adriana Martínez.

Antes del Pereira Rossell, fue directora de la Región Sur de ASSE, entre 2016 y 2020, adjunta de la Vicepresidencia del Directorio de ASSE entre 2015 y 2016, estuvo en Desarrollo Institucional de a Administración en 2015 y también fue directora adjunta del Pereira Rossell entre 2007 y 2015.