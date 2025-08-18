Violenta rapiña en Malvín Norte: una pareja fue tirada al piso y amenazada con un cuchillo

Una violenta rapiña ocurrió el viernes a las once de la noche en Calle 121 esquina Iguá, en Malvín Norte , Montevideo.

Todo el asalto quedó registrado en cámaras de videovigilancia de la zona, donde se ve que cinco delincuentes abordaron a un hombre y una mujer que iban caminando.

Todos estaban vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Forcejearon con la pareja y la amenazaron con, al menos, un cuchillo se ve en las imágenes a las que accedió Subrayado.

La mujer cayó al suelo y uno de los rapiñeros le robó pertenencias, mientras ambos gritaban.

Los delincuentes continuaron amenazando al hombre y a la mujer hasta que se fueron del lugar. Según supo Subrayado, las víctimas realizaron la denuncia policial. Al momento la Policía no ha brindado información.