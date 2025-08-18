Una violenta rapiña ocurrió el viernes a las once de la noche en Calle 121 esquina Iguá, en Malvín Norte, Montevideo.
Violenta rapiña en Malvín Norte: una pareja fue tirada al piso y amenazada con un cuchillo
Cinco delincuentes abordaron a un hombre y una mujer que iban caminando por Calle 121 casi Iguá, en Malvín Norte.
Todo el asalto quedó registrado en cámaras de videovigilancia de la zona, donde se ve que cinco delincuentes abordaron a un hombre y una mujer que iban caminando.
Todos estaban vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Forcejearon con la pareja y la amenazaron con, al menos, un cuchillo se ve en las imágenes a las que accedió Subrayado.
La mujer cayó al suelo y uno de los rapiñeros le robó pertenencias, mientras ambos gritaban.
Los delincuentes continuaron amenazando al hombre y a la mujer hasta que se fueron del lugar. Según supo Subrayado, las víctimas realizaron la denuncia policial. Al momento la Policía no ha brindado información.
