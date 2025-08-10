Alcaldesa de Municipio E pidió reunión a ministro Negro: "La situación está siendo peligrosa, caótica y no vemos presencia policial"

La alcaldesa Mercedes Ruiz le solicitó una reunión al ministro del Interior, Carlos Negro por la situación de inseguridad que se vive en el Municipio E .

"La situación dentro de mi municipio, en algunos sectores, está siendo realmente peligrosa, caótica y no vemos presencia policial. Hemos tenido situaciones nuevas, por ejemplo todo lo que está pasando en Carrasco Sur que ha sido una semana de un evento atrás de otro lamentable".

Y agregó: "El tema de Malvín Norte que la verdad que es un continuar y que no para. No es que podemos dejar, esperar un tiempo y volver a retomar. Tenemos que enseguida estar actuando".

La alcaldesa dijo que Malvín Norte es zona roja y que los municipales no entran, que hay gente trabajadora, pero está tomado por el narcotráfico y la violencia.

"Hay que hincarle el diente y ya, no podemos esperar (...) estamos hablando de incendios a camionetas, robos a locales, el Banco Itaú que explotaron el cajero, robos a gente por la calle".