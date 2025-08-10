RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALVÍN NORTE Y CARRASCO SUR

Alcaldesa de Municipio E pidió reunión a ministro Negro: "La situación está siendo peligrosa, caótica y no vemos presencia policial"

Mercedes Ruiz dijo a Subrayado que es necesario hincarle el diente ya y que no pueden esperar porque, además, han tenido situaciones nuevas de inseguridad y violencia.

municipio-e-mercedes-ruiz

La alcaldesa Mercedes Ruiz le solicitó una reunión al ministro del Interior, Carlos Negro por la situación de inseguridad que se vive en el Municipio E.

"La situación dentro de mi municipio, en algunos sectores, está siendo realmente peligrosa, caótica y no vemos presencia policial. Hemos tenido situaciones nuevas, por ejemplo todo lo que está pasando en Carrasco Sur que ha sido una semana de un evento atrás de otro lamentable".

Y agregó: "El tema de Malvín Norte que la verdad que es un continuar y que no para. No es que podemos dejar, esperar un tiempo y volver a retomar. Tenemos que enseguida estar actuando".

La alcaldesa dijo que Malvín Norte es zona roja y que los municipales no entran, que hay gente trabajadora, pero está tomado por el narcotráfico y la violencia.

"Hay que hincarle el diente y ya, no podemos esperar (...) estamos hablando de incendios a camionetas, robos a locales, el Banco Itaú que explotaron el cajero, robos a gente por la calle".

