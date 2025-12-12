Violencia sexual digital contra niños y adolescentes: 7 de cada 10 fueron casos de grooming

El Ministerio del Interior presentó los resultados de una investigación sobre violencia sexual digital en niños y adolescentes en Uruguay. Entre los hallazgos, se destaca que siete de cada diez casos corresponden a casos de grooming, el contacto entre adultos con menores de edad en busca de un intercambio de índole sexual o de abuso sexual digital.

El subdirector nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Richard Gutiérrez, indicó que de las distintas manifestaciones de violencia sexual relevadas, entre más de 500 denuncias policiales entre 2019 y 2023, el grooming fue el de mayor constatación. Además, hubo casos de suplantación de identidad, abuso sexual y hostigamiento, entre otros.

Dos de cada tres situaciones de grooming ocurren en Whatsapp e Instagram y también se registran casos en Facebook, Tiktok y juegos en línea, como Free Fire y Roblox, involucrando a niños en edades muy tempranas, sobre todo, en primaria, indicó Gutiérrez.

Seguí leyendo Presidente de Unasev sorprendido por pedido de prórroga de 2 años del Congreso de Intendentes para la libreta por puntos

Con respeto a la distribución territorial, más del 50% de las denuncias analizadas corresponden a Montevideo y Canelones, y 49% se da en el interior del país. Gutiérrez advirtió que en tres de cada cuatro que terminaron en contacto presencial se dio en el interior. En su mayoría, con personas que eran conocidas de los niños.

Gran parte de los descubrimientos desde este tipo de violencia se detecta en el núcleo familiar siendo las madres las que realizan el 63,8% de las denuncias y los agresores identificados, el 94,5% son varones. Gutiérrez abogó por un espacio de escucha y de comprensión en ámbito familiar para que los niños y adolescentes puedan contar lo qué les pasa en el mundo digital, y así realizar una detección temprana para la prevención de los casos.

Gutiérrez sostuvo que cuanto más expuestos estén los niños, niñas y adolescentes a los medios digitales más es la exposición a la violencia sexual.