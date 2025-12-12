Se rompió una draga en el puerto; de las tres ninguna funciona: "Hay que ver si podemos contratar del sector privado", dijo Gandini

La Administración Nacional de Puertos (ANP) anunció que la única draga que estaba en funcionamiento perdió una pieza importante y no podrá brindar el servicio.

El director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini, dijo a Subrayado que de las tres dragas importantes, ninguna funciona.

"Una de ellas está en dique y lo va a estar por un buen tiempo, otra de ellas perdió el certificado de navegabilidad, la draga 7 por eso va a tener que entrar a dique el año que viene y a partir de allí veremos si se pone en condiciones y la que funcionaba mejor, la 11, perdió ayer el caño de succión", explicó.

Y agregó: "Es una pieza que se partió, pesaba 8.000 kilos que ayer su ubicó con una lancha batimétrica que se contrató, ubicó en qué lugar está. Ahora hay que esperar condiciones climáticas, buzos, engancharlos, subirlo con equipos apropiados y luego en dique soldar. Por lo tanto por un tiempo no vamos a tener, hay que ver si podemos contratar dragas del sector privado".

La draga es un barco de más de 100 metros que succiona el lodo para abrir canales.