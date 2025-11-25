RECIBÍ EL NEWSLETTER
25 de noviembre

Violencia de género: 161 mujeres y 207 niños y adolescentes son protegidos en dispositivos del Estado 24 horas

El gobierno presentó cifras de atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género y vicaria. Es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

violencia-género-policia

En el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el gobierno presentó cifras del 2025 sobre los dispositivos de atención, contención y protección de mujeres, niños y adolescentes víctimas de la violencia vicaria y de género.

Entre enero y setiembre de este año, 161 mujeres y 207 niños, niñas y adolescentes fueron protegidos en los distintos dispositivos de atención 24 horas.

A su vez, en los dispositivos de urgencia habitacional, donde se busca de forma urgente un lugar donde vivir a las víctimas de violencia de género, se atienden 79 mujeres y 117 niños, niñas y adolescentes. Las cifras también corresponden al relevamiento realizado entre enero y setiembre de 2025.

Senado. Foto: archivo FocoUy
Vivo: Senado vota en general el proyecto de ley de presupuesto con reasignación de recursos

El informe presentado por Mónica Xavier, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, da cuenta de 35 servicios de atención psicológica y legal en los que este año se recibieron 2.013 casos nuevos de mujeres víctimas.

En total, la cifra de mujeres atendidas o en atención actualmente asciende a 5.278.

VIOLENCIA MUJERES

La presidenta del INAU Claudia Romero habló de la violencia vicaria, que afecta a los hijos de las mujeres agredidas:

VIOLENCIA VICARIA

Por su parte, el ministro del Interior Carlos Negro habló de los nuevos dispositivos de seguridad:

NEGRO TOBILLERAS
Violencia Vicaria y de Género

Foto: Diego García en Instagram. video
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

