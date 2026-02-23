México despliega 10.000 militares tras ola de violencia por muerte de capo narco

México desplegó el lunes 10.000 militares para proteger a la población tras una ola de violencia generada por la muerte de su mayor capo narco en un operativo militar que dejó casi 75 muertos.

Los soldados fueron desplegados principalmente en Jalisco, estado del oeste de México donde este domingo agentes de seguridad capturaron a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con ayuda de información de inteligencia de Estados Unidos.

La operación resultó en la muerte del narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, por quien Washington ofrecía 15 millones de dólares.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

Esto desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el estado de México.

Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores, murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades.

En la capital federal no se registraron actos de violencia y la situación de seguridad era de total normalidad el lunes.

El CJNG fue designado hace un año organización narcoterrorista extranjera por Estados Unidos.

Temor un día después

Mostrándose tranquilizadora, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el lunes que la prioridad de su gobierno es "proteger a toda la población". El país ya "está en paz, está en calma" y no quedan retenes criminales en las carreteras, afirmó.

Periodistas de AFP comprobaron sin embargo que había todavía algunos cerca de Guadalajara, la capital de Jalisco, y en torno a la zona donde ocurrió la captura.

Y muchos mexicanos expresaron su temor pese a las palabras de Sheinbaum.

"Está tranquilo, está tranquilo, pero pues no (...) no quiero salir todavía", dijo a AFP Serafín Hernández, un camionero de Morelia, en el oeste del país, que dijo temer que incendiaran su vehículo.

"Tenemos miedo, yo creo toda la sociedad" especialmente por la "gente que va al trabajo", agregó Ángel González, un taxista de 45 años de la misma localidad.

En Guadalajara, segunda ciudad del país, las calles estaban semivacías y la mayoría de los comercios cerrados el lunes.

Ante los pocos comercios abiertos se formaban largas colas de personas angustiadas por una posible falta de alimentos.

Se siente "ansiedad al pensar que de hecho todas las tiendas están cerradas ¿cómo voy a comer?", se preguntaba Leo Tounsi-Moreno, un francés de 24 años que visitaba la ciudad con un amigo.

Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas del próximo Mundial de fútbol, debe acoger cuatro partidos el próximo junio y a los miles de visitantes que acudan a verlos.

Preguntada por AFP, una portavoz de la FIFA afirmó que la organización no quiere comentar la situación.

En una docenas de estados de México las escuelas suspendieron las clases el lunes por precaución.

Con ayuda de EEUU

Una de las parejas sentimentales de Oseguera fue clave para localizar al capo en Tapalpa, explicó en rueda de prensa el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Gracias a la ayuda facilitada por la inteligencia de Estados Unidos, las autoridades la siguieron y lograron ubicar el paradero del narco, que llevaba años desaparecido y según algunas informaciones estaba en mal estado de salud.

Fuerzas especiales del ejército mexicano cercaron a Oseguera y fueron recibidos a tiros por los pistoleros a cargo de su seguridad, explicó Trevilla.

El asalto corrió exclusivamente a cargo de militares mexicanos, sin "participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos", recalcó Sheinbaum, e insistió en que entre los dos países "lo que hay es mucho intercambio de información".

Tras su llegada a la fiscalía, el cuerpo de Oseguera fue identificado genéticamente y será entregado a su familia, precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La muerte del líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo genera ahora temor ante una posible guerra intestina por su sucesión o un enfrentamiento entre el CJNG y otros cárteles por el control de sus territorios.

Oseguera "no tenía claros sucesores, podríamos ver un escenario tipo Colombia" donde "se crean bandas criminales locales", explica Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional y académico de la Universidad de las Américas en Puebla.

