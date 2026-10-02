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BARRIO 40 SEMANAS

Violencia doméstica: joven de 22 años imputado tras atrincherarse varias horas y amenazar con lastimar a su hija

El hecho ocurrido en la madrugada del jueves en Camino Máximo Santos y La Costanera, en el barrio 40 Semanas. El agresor se entregó y fue detenido. La niña resultó sin lesiones.

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Un joven de 22 años fue imputado por violencia doméstica, retiro y destrucción de tobillera, y desacato tras atrincherarse en una casa y amenazar con lastimar a su hija de un año y medio.

El hecho ocurrido en la madrugada del jueves en Camino Máximo Santos y La Costanera, en el barrio 40 Semanas. El hombre estaba con su hija en brazos y con un arma blanca amenazaba con herirse y agredir a la niña. Antes, se había sacado su tobillera electrónica.

La Policía desplegó un operativo en los alrededores de la vivienda en el que participó personal de la Zona Operacional III, unidades de apoyo y la Unidad Táctica de Negociadores. Luego de unas cuatro horas de diálogo y contención, los negociadores lograron que el hombre depusiera su actitud y se entregara.

Foto: Subrayado.
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El agresor fue detenido y la niña recibió asistencia médica, que no constató lesiones. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía y tras la audiencia judicial se dispuso la imputación por un delito de violencia doméstica agravado por ser la víctima mujer y en presencia de menores, un delito de retiro y destrucción de dispositivo electrónico y un delito de desacato agravado por incumplir una medida cautelar en proceso de protección de víctima basada en género. Como medida cautelar irá a prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2027.

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