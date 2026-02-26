La Policía ya detectó diferencias entre los primeros robos piraña a farmacias a los actuales. Antes los delincuentes actuaban en 3 o 4 motos yendo de a dos por vehículo.
Robos piraña: cómo es la nueva modalidad de los delincuentes para pasar desapercibidos
Decir robo piraña ya no es algo nuevo para la Policía. Esta modalidad de robo de a muchos actuando juntos para generar daño ya se instaló aunque con el paso de los meses ha cambiado.
En las últimas horas los robos piraña volvieron luego de algunas semanas sin que se diera este fenómeno. Ahora los delincuentes ya no actúan de a tantos y suelen robar solo con dos motos y siendo entre 3 o 4 delincuentes, incluso en algunos casos dos.
Esto es, según explicaron fuentes policiales a Subrayado, para no llamar al atención de los investigadores y pasar como motociclistas que no están delinquiendo; además, también cambiaron su vestimenta.
Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta
En muchos casos lucían como deliverys y de hecho llevaban bolsos de delivery, pero ahora llevan bolsos comunes también para no ser frenados por la Policía.
Ahora, ¿por qué cometen el delito y el fenómeno parece no parar?
Según explicaron fuentes policiales a Subrayado, el fenómeno ha mermado por momentos debido a los operativos realizados para capturar a los delincuentes donde se han detenido y condenado a decenas de personas, pero los delitos son poco punibles y en muchos casos los delincuentes son primarios.
Se trata de delitos que, en la mayoría de los casos, son tipificados como hurto con penas bajas y al tratarse de primarios el tiempo en prisión es poco o las condenas son bajo el régimen de libertad a prueba; en muchos casos los que delinquen también son menores de edad.
La Policía apuesta a operativos específicos para frenar a estos delincuentes y también al ya conocido Operativo Ñandubay que controla a todas las personas que circulan en moto para prevenir delitos y también accidentes.
Los robos pirañas no tienen a una banda específica detrás si no que son delincuentes distintos que roban bajo esa modalidad. De todas maneras hay varios grupos identificados en Villa Española y en Malvín Norte.
Dejá tu comentario