Robos piraña: cómo es la nueva modalidad de los delincuentes para pasar desapercibidos

La Policía ya detectó diferencias entre los primeros robos piraña a farmacias a los actuales. Antes los delincuentes actuaban en 3 o 4 motos yendo de a dos por vehículo.

En las últimas horas los robos piraña volvieron luego de algunas semanas sin que se diera este fenómeno. Ahora los delincuentes ya no actúan de a tantos y suelen robar solo con dos motos y siendo entre 3 o 4 delincuentes, incluso en algunos casos dos.

Esto es, según explicaron fuentes policiales a Subrayado, para no llamar al atención de los investigadores y pasar como motociclistas que no están delinquiendo; además, también cambiaron su vestimenta.

En muchos casos lucían como deliverys y de hecho llevaban bolsos de delivery, pero ahora llevan bolsos comunes también para no ser frenados por la Policía.

Ahora, ¿por qué cometen el delito y el fenómeno parece no parar?

Según explicaron fuentes policiales a Subrayado, el fenómeno ha mermado por momentos debido a los operativos realizados para capturar a los delincuentes donde se han detenido y condenado a decenas de personas, pero los delitos son poco punibles y en muchos casos los delincuentes son primarios.

Se trata de delitos que, en la mayoría de los casos, son tipificados como hurto con penas bajas y al tratarse de primarios el tiempo en prisión es poco o las condenas son bajo el régimen de libertad a prueba; en muchos casos los que delinquen también son menores de edad.

La Policía apuesta a operativos específicos para frenar a estos delincuentes y también al ya conocido Operativo Ñandubay que controla a todas las personas que circulan en moto para prevenir delitos y también accidentes.

Los robos pirañas no tienen a una banda específica detrás si no que son delincuentes distintos que roban bajo esa modalidad. De todas maneras hay varios grupos identificados en Villa Española y en Malvín Norte.