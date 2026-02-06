Violencia en Cerro Norte: balaceras, enfrentamientos a tiros y un fusil incautado esta semana

El barrio Cerro Norte , que desde hace varios años es escenario de enfrentamientos entre bandas criminales , atraviesa desde comienzos de esta semana una seguidilla de noches marcadas por intensas balaceras. El martes, investigadores de la Zona Operacional 4 incautaron un fusil AR15 que había sido descartado por delincuentes dentro de una volqueta. En el lugar también fue hallada una bolsa con municiones.

Los efectivos habían concurrido al pasaje 102 y Río de Janeiro tras un reporte de disparos. Minutos antes, el sistema Shotspotter había detectado 27 detonaciones, y en la calle la Policía incautó 31 casquillos.

Mientras los policías trabajaban en el lugar, continuaban escuchándose disparos en la zona. La escena fue preservada y Policía Científica realizó el relevamiento de lo incautado.

Ese mismo martes, pero en horas de la madrugada, se había registrado otra balacera. En ese episodio, un camión blindado de la Guardia Republicana fue atacado a tiros mientras los efectivos preservaban la escena, y se produjo un enfrentamiento armado entre delincuentes y policías. No hubo efectivos lesionados.

El miércoles, en tanto, un hombre de 33 años ingresó al Hospital del Cerro tras recibir un disparo en su vivienda, ubicada en Santín Carlos Rossi. Un testigo declaró que la víctima estaba en la puerta de la casa cuando un hombre le disparó.

El herido recibió un impacto de bala en el brazo derecho, se encuentra fuera de peligro y realizó la denuncia policial.

La semana pasada, además, se viralizó la imagen de un adolescente que se fugó del Inisa, condenado por el homicidio de un bebé en Cerro Norte. En la fotografía se lo veía armado y con un mensaje de amenaza a la Policía, situación que es investigada por Cibercrimen.

Por estas horas, la Policía analiza todos los episodios mediante distintas líneas de investigación para esclarecer la situación que atraviesa el barrio, mientras se mantiene el patrullaje preventivo en la zona.