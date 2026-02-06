Delincuente que robó un local de celulares en noviembre fue detenido en allanamientos por otras investigaciones

Un rapiñero que estaba requerido por robar un local de celulares en Carrasco fue detenido este viernes durante un allanamiento.

Sobre las 9 de la mañana del pasado 29 de noviembre, llegaron tres delincuentes en dos motos al comercio ubicado en la calle Gabriel Otero.

Ingresaron con armas, amenazaron a cuatro empleadas y las llevaron a una habitación del local, mientras robaron unos 60 celulares y 13.000 pesos de la caja registradora.

Luego de la rapiña, fugaron en las motos y el caso recayó en investigadores de la Zona Operacional II que vienen trabajando para dar con los delincuentes.

Uno de los que fue identificado por los investigadores es un hombre de 42 años y fue detenido en un allanamiento que realizó el Departamento de Homicidios, de la Dirección de Hechos Complejos, esta mañana en Malvín Norte.

Los policías estaban allí en el marco de otras investigaciones, pero al ingresar a una de las viviendas allanadas, registraron a las personas que estaban en el lugar y en uno de los dormitorios había un hombre que resultó ser el requerido de los investigadores de zona II por la rapiña al local de celulares, por lo que fue detenido y será puesto a disposición de Fiscalía, mientras continúa la investigación para dar con los otros dos rapiñeros.