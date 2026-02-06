RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO

Cosse adelantó que el discurso de Orsi ante la Asamblea General será el 2 de marzo

Sostuvo que es un año de "ejecución del presupuesto aprobado", donde se abordarán temas vinculados a la ciencia y tecnología, a la salud, y a la lucha contra la violencia.

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, se refirió a las prioridades que serán trabajadas en este nuevo año parlamentario. Y adelantó que el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General será el lunes 2 de marzo.

Al ser consultada sobre qué debería decir el discurso de Orsi ante la Asamblea General, respondió que ese no es su lugar, que fue "elegida para ser la vicepresidenta" y que el presidente es el que va a dar el discurso del 2 de marzo".

También abordarán el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. "Formalmente no lo podemos hacer, nadie lo puede hacer, hasta que esté certificado por Paraguay. Todavía no llegó. Lo que ya hicimos fue entregarle el acuerdo borrador, sin certificar, a todo el Parlamento, para que ya lo estuvieran leyendo", dijo.

