Ante 170 empresarios chinos, Orsi buscó reforzar comercio e inversiones en el cierre de su gira

El presidente Yamandú Orsi encabezó en Shanghái un seminario ante más de 170 empresarios chinos para promover comercio e inversiones, en el último día de su visita oficial a China .

El seminario fue coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, y se desarrolló como uno de los puntos relevantes de la visita de Estado que concluye este viernes en Shanghái. Allí se buscó fortalecer la presencia de Uruguay en el mercado chino, identificar nuevas oportunidades de negocios y posicionar al país como un destino confiable y competitivo para la inversión, informó Presidencia.

Durante su intervención, Orsi presentó a Uruguay como un país estable para recibir nuevas inversiones e instó a seguir trabajando en conjunto con China en diversas áreas. En la actividad, realizada en el hotel Shangri-la Pudong, participaron empresarios chinos junto a la delegación oficial, empresarial y sindical uruguaya.

China es el principal destino de las exportaciones uruguayas. Según datos de Uruguay XXI, en 2025 las ventas al país asiático alcanzaron los USD 3.493 millones, equivalentes al 26% del total exportado y con un crecimiento cercano al 12% respecto a 2024. El mercado chino concentró el 86% de las exportaciones de soja, fue el principal comprador de celulosa y uno de los destinos más relevantes para la carne bovina uruguaya. También fue el principal origen de las importaciones, con un flujo diversificado de bienes industriales, maquinaria y tecnología.

fotopresidencia-yamandu-orsi-en-china-discurso-empresarios Foto: Presidencia.

En inversiones, China es uno de los mayores emisores mundiales de inversión extranjera directa y mantiene en Uruguay una presencia creciente en sectores estratégicos como la industria frigorífica, la agroindustria, la logística, las telecomunicaciones, la energía y las tecnologías vinculadas a la transición energética.

Más temprano este viernes, parte de la delegación oficial, intendentes e integrantes del área de ciencia y tecnología participaron en una actividad en la Universidad de Tongji, una de las más antiguas de China, establecida en 1907. En ese contexto también se realizó una visita al Centro de Investigaciones de la empresa Huawei.

fotopresidencia-china-uruguay-turismo-inversiones Foto: Presidencia.

La agenda del presidente Orsi para este viernes incluye además un almuerzo ofrecido por la Unión de Exportadores, una declaración de prensa tras el seminario y una recepción en su honor. Este sábado está previsto el regreso del mandatario y la delegación oficial a Uruguay desde Shanghái.