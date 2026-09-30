Engañaba comercios con comprobantes falsos y se robó computadoras, consolas y otros artículos; fue condenado

Un joven de 26 años estafaba comercios de varias partes del país con transferencias falsas y se llevaba equipos tecnológicos.

La maniobra delictiva fue detectada en primera instancia en Cerro Largo. En ese departamento, un comercio denunció que una persona se había llevado equipos informáticos y de audio con comprobantes falsos de transferencias y enlaces apócrifos de servicios de pago online. En su caso, el perjuicio alcanzaba los 72.618 pesos.

Con la investigación en curso, se detectaron otras maniobras similares en Canelones, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó. Allí, el delincuente se hizo de consolas PlayStation, computadoras y artículos electrónicos ascendiendo el robo a 146.618 pesos.

La Policía logró detenerlo y fue condenado a 12 meses de libertad a prueba por delito continuado de estafa. Los objetos robados fueron recuperados.

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