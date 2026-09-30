Con presencia del presidente Orsi, el gobierno instala hoy la piedra fundamental de la nueva planta de agua potable en Canelones

A la hora 12, en Aguas Corrientes, Canelones, el presidente Orsi encabezará el acto de instalación de piedra fundamental de la nueva planta de agua potable.

Esta nueva planta forma parte del paquete de obras que el gobierno negoció con el consorcio privado que había sido contratado por el gobierno de Lacalle Pou para construir la planta de Arazatí, en la costa de San José, con una toma de agua del Río de la Plata.

El gobierno del Frente Amplio descartó ese proyecto y durante varios meses negoció con los privados para ampliar las capacidades de Aguas Corrientes y hacer también una nueva planta potabilizadora en el este de Canelones.

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Estas obras se complementarían con la construcción de una presa (reserva de agua) en Casupá, Florida, que se licitará en forma independiente a las obras en Canelones.

La sustitución del proyecto Arazatí por dos nuevas plantas de agua potable, más la presa de Casupá, generaron un conflicto entre el gobierno y la oposición.

El gobierno asegura que con estas tres obras garantizará el suministro de agua potable a Montevideo y el área metropolitana. La oposición sostiene que eso se aseguraba con una toma de agua distinta a la actual, y por eso había optado por construir una nueva planta potabilizador sobre el Río de la Plata.

La oposición también cuestiona la afectación ambiental y productiva de la presa de Casupá, en campos de Florida.