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TERMINAL CUENCA DEL PLATA

Empresa y sindicato de TCP firmaron propuesta del gobierno y empiezan a redactar contenido de convenio colectivo, dijo Castillo

Con la propuesta de acercamiento aprobada por las partes, continúa el trabajo tripartito para el convenio colectivo, que tendrá cláusulas para solucionar futuros conflictos, sostuvo el ministro.

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Empresa de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato destrabaron el conflicto al aceptar la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo, que firmaron este miércoles.

"Lo que hacemos a partir de mañana es empezar a redactar los contenidos del convenio colectivo", explicó Juan Castillo. El ministro agregó que la resolución de servicios mínimos seguirá hasta que el sindicato apruebe el convenio colectivo.

"Nos dieron pista de por dónde podía pasar una mejora en la propuesta, que se trataba solamente de eso, propuesta de acercamiento, siempre es mejorable, y la mejoraron los propios actores. Hoy acercamos esa propuesta y contiene específicamente sobre el tema de los jornales, un acuerdo en cuanto a que sean 21 a partir del 1º de enero del 2027, una evaluación para octubre de 2027 para ver el tránsito para poder cambiar de categorías, el pago de una partida, que se ubica en un sector medio entre lo que planteaba el sindicato y lo que ofrecía la empresa, y un pago a una retroactividad de las tareas realizadas por algunos sectores en la terminal de contenedores", detalló.

conflicto en tcp: empresa y sindicato aceptaron la ultima propuesta que les presento el gobierno
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Conflicto en TCP: empresa y sindicato aceptaron la última propuesta que les presentó el gobierno

Una vez que la asamblea de los trabajadores apruebe el convenio colectivo, el gobierno emitirá una resolución para que dejen de exigirse los servicios mínimos.

El convenio tendrá cláusulas para solucionar futuros conflictos.

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