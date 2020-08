Villar aseguró que desde ASSE "no le comunicaron que había una investigación"

"No habían pasado de 12 horas de publicada la noticia y ya salió uno de los directores de ASSE para aclarar que esta denuncia no era contra mi y que no había ninguna denuncia contra mi persona" aseguró Villar.

Según explicó Villar desde ASSE se aclaró que "se estaba trabajando por una auditoria que todavía no había terminado" y que estaba encontrando "probablemente" algunas irregularidades en una comisión de obras y en una lotería que "dejó de existir hace años".

"Son todas cosas que a mi me gustaría que se investigara con seriedad y que las auditorías se hagan con seriedad" remarcó el ex director del Hospital Maciel, quien aseguró que "no puede ser que no se respeten las normas básicas de cómo se hacen las auditorias dentro del Estado".

"Me parece que una organización como ASSE tiene que cumplir las normas del debido proceso" y puso énfasis a que "antes de mandar una sospecha a la Fiscalía, ASSE tiene que instrumentar una investigación administrativa".