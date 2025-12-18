RECIBÍ EL NEWSLETTER
"LUCHA POR ESTA8ILIDAD LABORAL"

Trabajadores portuarios realizan paro a nivel nacional desde la hora 23:00 de este jueves

El sindicato de trabajadores portuarios emitió un comunicado en el que señala que está dando lucha por una estabilidad laboral que permita acceder a un salario mínimo nacional.

"Lamentablemente la patronal continúa sin dar un solo argumento en la discusión de brindar mayor estabilidad a los trabajadores y trabajadoras portuarias. A más de cinco meses de negociación, nos enteramos por el diario El País que se pagan más de 600 mil dólares en jornales no realizados", comienza indicando el comunicado.

Y agrega: "Desde el Supra nos preguntamos, ¿en qué empresas?, ¿en qué sectores?, ¿cuál es el detalle?. Lamentablemente en el ámbito de negociación que son los Consejos de Salarios, no se presentó ningún informe, y expresan su malestar por dichos pagos, pero en el ámbito definido para negociar, para acordar cambios, sostienen que el tema está bien y no merece ninguna modificación".

Los operadores y terminales portuarias en Montevideo paran desde la hora 23:00 de este jueves, mientras que en el interior del país lo hacen desde la hora 22:00 y por 72 horas.

Los depósitos portuarios y extraportuarios y la ANP lo hacen desde la hora 23:00 y por 24 horas.

Los trabajadores señalan que están dando lucha por una estabilidad laboral que permita acceder a un salario mínimo nacional.

