Viernes de lluvias y tormentas, que siguen el sábado, con marcado descenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias y tormentas este viernes y sábado. Luego baja la temperatura. El detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras parciales.

El sábado la mañana se presentará húmeda e inestable con lluvias y lloviznas y con algunas tormentas en el norte. La tarde continuará con algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste, mejorando en el resto del país con marcado descenso de temperatura.

El domingo el inicio de jornada será frío a fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde continuará fresca a templada con nubosidad dispersa, observándose nuevamente brusco descenso de temperatura en la noche. Viernes 24 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º Sábado 25 Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Domingo 26 Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º

