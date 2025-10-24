Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias y tormentas este viernes y sábado. Luego baja la temperatura. El detalle día a día.
Viernes de lluvias y tormentas, que siguen el sábado, con marcado descenso de temperatura
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras parciales.
El sábado la mañana se presentará húmeda e inestable con lluvias y lloviznas y con algunas tormentas en el norte. La tarde continuará con algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste, mejorando en el resto del país con marcado descenso de temperatura.
El domingo el inicio de jornada será frío a fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde continuará fresca a templada con nubosidad dispersa, observándose nuevamente brusco descenso de temperatura en la noche.
Viernes 24
Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º
Sábado 25
Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º
Domingo 26
Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º
