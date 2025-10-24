RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Viernes de lluvias y tormentas, que siguen el sábado, con marcado descenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias y tormentas este viernes y sábado. Luego baja la temperatura. El detalle día a día.

lluvia-paysandu-24-mayo

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras parciales.

El sábado la mañana se presentará húmeda e inestable con lluvias y lloviznas y con algunas tormentas en el norte. La tarde continuará con algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste, mejorando en el resto del país con marcado descenso de temperatura.

jueves caluroso y humedo, el viernes desmejora con lluvias y tormentas; el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Jueves caluroso y húmedo, el viernes desmejora con lluvias y tormentas; el informe de Nubel Cisneros

El domingo el inicio de jornada será frío a fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde continuará fresca a templada con nubosidad dispersa, observándose nuevamente brusco descenso de temperatura en la noche.

Viernes 24

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º

Sábado 25

Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

Domingo 26

Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
EN PAYSANDÚ

Murió a los 43 años Carlucho Moreno, exdiputado colorado: "Entusiasta y peleador", escribió Lacalle Pou
MERCADO DE CAPITALES

Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"

Te puede interesar

Castaingdebat cuestionó actitud del presidente Orsi.  video
APUNTAN A LACALLE POU, DIJO

"No es el Orsi que yo conocí", dijo el exministro Armando Castaingdebat sobre la denuncia del gobierno por Cardama
Nicolás Viera (MPP) sobre el contrato con Cardama en Arriba Gente. video
NICOLÁS VIERA

Cardama: senador del MPP dijo que la oposición se concentra en defender a Javier García, y no al Estado uruguayo
Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
JORGE DÍAZ CON LA DEMANDA

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama

Dejá tu comentario