Jueves caluroso y húmedo, el viernes desmejora con lluvias y tormentas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un jueves caluroso, con ascenso de temperatura durante la tarde. El viernes desmejora con lluvias y tormentas, que se extienden hasta el sábado inclusive.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con cielo algo a parcialmente nublado, observándose neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.
El viernes comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras parciales.
El sábado la mañana se presentará húmeda e inestable con lluvias y lloviznas y con algunas tormentas en el norte. La tarde continuará con algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste, mejorando en el resto del país con marcado descenso de temperatura.
Jueves 23
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
Viernes 24
Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º
Sábado 25
Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º
