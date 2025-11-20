Jueves agradable hasta la noche, cuando desmejora con lluvias y tormentas que siguen el viernes

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este jueves, caluroso de tarde. De noche desmejora con lluvias y tormentas que se extienden hasta el viernes de mañana. Luego baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste con tormentas y lluvias.

El viernes tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste. La tarde se presentará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las zonas noreste y este, mejorando.

El sábado comienza fresco en las primeras horas con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Jueves 20 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 35º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º Viernes 21 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º Sábado 22 Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º Zona Sur: máxima 27º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

Temas de la nota lluvias y tormentas

Nubel Cisneros