El informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas aisladas; mejora el fin de semana con leve ascenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas este viernes, en particular en el litoral oeste y norte del país. El sábado mejora y sube la temperatura.

lluvia-paysandu-24-mayo

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable, con abundante nubosidad, desmejorando por el norte y litoral con tormentas y lluvias hacia la tarde, cuando seguirá inestable con mucha nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas y con algunas tormentas en el norte.

El sábado comienza fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

jueves de frio a calido, pero de noche desmejora y el viernes habra lluvias y tormentas
El domingo tendremos una mañana fresca con escasa nubosidad observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Viernes 7

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 8

Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º

Domingo 9

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 16º

