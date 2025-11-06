Jueves agradable, de frío a cálido, pero de noche desmejora y el viernes habrá lluvias y tormentas

Según el informe de Nubel Cisneros, las lluvias y tormentas del viernes comienzan por el litoral oeste y serán sobre todo en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con frío y algunas heladas agrometeorológicas, con posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste y litoral.

El viernes se espera un inicio de jornada húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas y con algunas tormentas en el norte.

El sábado comienza fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche. Jueves 6 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º Viernes 7 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Sábado 8 Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º

Temas de la nota lluvias y tormentas

Nubel Cisneros