RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Jueves agradable, de frío a cálido, pero de noche desmejora y el viernes habrá lluvias y tormentas

Según el informe de Nubel Cisneros, las lluvias y tormentas del viernes comienzan por el litoral oeste y serán sobre todo en el norte. Los detalles día a día.

tormenta-nubes-cielo-montevideo-cisneros-nubel-tiempo-clima

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con frío y algunas heladas agrometeorológicas, con posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste y litoral.

El viernes se espera un inicio de jornada húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas y con algunas tormentas en el norte.

dos dias de buen tiempo, de frio a fresco, y el viernes vuelven las lluvias con tormentas
Seguí leyendo

Dos días de buen tiempo, de frío a fresco, y el viernes vuelven las lluvias con tormentas

El sábado comienza fresco con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Jueves 6

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

Viernes 7

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 8

Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
HURTO Y FRAUDE INFORMÁTICO

Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado
LAS PIEDRAS

Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital
sigue la investigación por lavado de activos

Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con prisión preventiva por 180 días

Te puede interesar

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy
MINISTRO DEL INTERIOR EN X

"El que las hace las paga", dijo el ministro Carlos Negro tras investigación que terminó con Betito Suárez preso
Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con prisión preventiva por 180 días video
sigue la investigación por lavado de activos

Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con prisión preventiva por 180 días
Paro de maestros en las escuelas públicas de Montevideo este jueves por agresión a niños, familias y docentes video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Paro de maestros en las escuelas públicas de Montevideo este jueves por agresión a niños, familias y docentes

Dejá tu comentario