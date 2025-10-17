Viernes inestable, sábado caluroso, y domingo más frío; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana

Nubel Cisneros prevé un fin de semana que comienza inestable el viernes, sigue caluroso el sábado, y más frío el domingo, de mañana y de noche. En general, escasa posibilidad de lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca con mucha nubosidad, lo que mantendrá inestable las zonas norte y litoral y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El sábado comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste y con algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, en tanto la noche estará fría a fresca.

El domingo la mañana se presentará fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sur y este. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo despejado, observándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. Viernes 17 Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º Zona Sur: máxima 28º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 12º Sábado 18 Zona Norte: máxima 33º y mínima 10º Zona Sur: máxima 29º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 10º Domingo 19 Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º Zona Sur: máxima 30º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 14º

