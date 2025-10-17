Planta de Rivera de Conaprole reabrió como centro de distribución; sindicato pretende que abra como planta de elaboración

La planta número 14 de Rivera de Conaprole reabrió sus puertas este viernes, pero funcionando como un centro logístico para el norte del país, con nueve trabajadores.

El funcionamiento de la planta tal como reabrió sus puertas, como centro de distribución en el marco de la negociación que se desarrolla, será hasta el 31 de diciembre, pero desde el sindicato sostienen que el objetivo es que reabra nuevamente como planta de elaboración.

"Tiene que ser un proceso, sabemos que Conaprole no está pensando en eso. Nosotros estamos siguiendo otros caminos porque entendemos que tenerlo abierto como centro productivo también atiende a lo que es la cuenca lechera en el norte y a generar puestos de calidad también en esa zona que está complicada a nivel laboral", dijo Inés Abín, del sindicato de Conaprole.

Además, dijo que hablaron con autoridades de Colonización y manifestaron su interés en tener lechería en el norte del país, pero se cierra la industria.

