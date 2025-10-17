RECIBÍ EL NEWSLETTER

Planta de Rivera de Conaprole reabrió como centro de distribución; sindicato pretende que abra como planta de elaboración

Desde el sindicato indicaron a Subrayado que mantenerla abierta como centro productivo atiende a lo que es la cuenca lechera en el norte y a generar puestos de calidad.

rivera-planta-conaprole-sindicato

La planta número 14 de Rivera de Conaprole reabrió sus puertas este viernes, pero funcionando como un centro logístico para el norte del país, con nueve trabajadores.

El funcionamiento de la planta tal como reabrió sus puertas, como centro de distribución en el marco de la negociación que se desarrolla, será hasta el 31 de diciembre, pero desde el sindicato sostienen que el objetivo es que reabra nuevamente como planta de elaboración.

"Tiene que ser un proceso, sabemos que Conaprole no está pensando en eso. Nosotros estamos siguiendo otros caminos porque entendemos que tenerlo abierto como centro productivo también atiende a lo que es la cuenca lechera en el norte y a generar puestos de calidad también en esa zona que está complicada a nivel laboral", dijo Inés Abín, del sindicato de Conaprole.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
Seguí leyendo

Conflicto en Conaprole: hay acuerdo y centro de distribución absorberá parte de plantilla de planta cerrada

Además, dijo que hablaron con autoridades de Colonización y manifestaron su interés en tener lechería en el norte del país, pero se cierra la industria.

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento en La Teja. Así quedó la puerta de la casa tras el ingreso de la Policía. Foto: Subrayado
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Dejá tu comentario