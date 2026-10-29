Lustemberg firmó ordenanza para que mamografías pasen a ser gratuitas para mujeres de 40 a 74 años

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, firmó una ordenanza para que las mamografías anuales pasen a ser gratuitas para mujeres de entre 40 y 50 años.

En el caso de las mujeres de entre 50 y 74 años, el estudio debe realizarse cada dos años y también pasa a ser sin costo, detalló.

En Uruguay, se diagnostican unos 18.000 nuevos casos de cáncer al año y fallecen unas 8.000 personas.

Lustemberg realizó el anuncio en la inauguración del Centro de Prevención y Diagnóstico de cáncer en Las Piedras, dependiente de la Red de Atención Primaria (RAP) del departamento de Canelones, junto al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

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