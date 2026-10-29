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Joyería uruguaya realizó la medalla oficial para la visita del papa León XIV; donó 230 y sacó una edición limitada a la venta

"Es un orgullo indescriptible, estamos muy contentos y orgullosos. Es también un reconocimiento que nos hayan convocado a nosotros", expresó la responsable de la joyería.

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Una joyería uruguaya es la encargada de hacer la medalla oficial que recibirá el papa León XIV durante su visita. Además, donaron 230 a la iglesia Católica, que serán repartidas para la comitiva y autoridades.

Milagros Lafitte es responsable de la joyería y contó que las oficiales "son medallas de plata 9,25 hechas en Uruguay. Miden 3 cm y pesan 12 g. Están gravadas, están diseñadas por nosotros, siguiendo la reglamentación del Vaticano, que nos llegó un libro con las instrucciones a seguir".

Como imagen, eligieron la del papa saludando en el balcón y tiene inscripto "una gran alegría", el lema de la visita.

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También sacaron a la venta una edición limitada de tres variantes. La medalla de plata 925, con grabado de ambos lados, cuesta 114 dólares y ya se agotó. Otra, solo con la imagen del papa y también en plata 925, está disponible, a 114 dólares. Una tercera, de metal, cuesta 1.350 pesos y todavía está en stock.

"Pasó que cuando nos enteramos de la noticia, muchos familiares y amigos empezaron a querer la medalla, y no era la idea. La idea era hacer la medalla al papa y era nuestro orgullo, pero dijimos de sacar una edición limitada, como un recuerdo tan especial de este acontecimiento", contó Milagros.

"Es un orgullo indescriptible, estamos muy contentos y orgullosos. Es también un reconocimiento que nos hayan convocado a nosotros", expresó.

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