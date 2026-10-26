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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Noches frías, jueves con lluvias en la costa y el fin de semana "por ahora espectacular", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo dijo que el miércoles suben las temperaturas y las vientos comienzan a predominar del sector norte, aumentando la nubosidad.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que el jueves de mañana vuelven las lluvias en la zona costera, el viernes se estabilizan las condiciones y el fin de semana "por ahora espectacular".

En lo que respecta a las próximas horas, señaló que las jornadas continuarán con presencia de sol, desde este martes, y que las noches se presentarán frías, con temperaturas entre 8° y 10°.

El miércoles suben las temperaturas y las vientos comienzan a predominar del sector norte, aumentando la nubosidad.

Foto: Subrayado.
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