El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que el jueves de mañana vuelven las lluvias en la zona costera, el viernes se estabilizan las condiciones y el fin de semana "por ahora espectacular".
Noches frías, jueves con lluvias en la costa y el fin de semana "por ahora espectacular", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo dijo que el miércoles suben las temperaturas y las vientos comienzan a predominar del sector norte, aumentando la nubosidad.
En lo que respecta a las próximas horas, señaló que las jornadas continuarán con presencia de sol, desde este martes, y que las noches se presentarán frías, con temperaturas entre 8° y 10°.
El miércoles suben las temperaturas y las vientos comienzan a predominar del sector norte, aumentando la nubosidad.
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