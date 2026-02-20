RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Viernes con calor en aumento y el adelanto para el fin de semana: mirá el pronóstico

Este viernes la tarde será cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado. Mirá el pronóstico extendido de Nubel Cisneros.

Foto: Canal 10.&nbsp;

Foto: Canal 10. 

Este viernes 20 de febrero la mañana comenzó templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que en la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo ligeramente nublado, continuando templado en la noche.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 29 °C y 34 °C, mientras que las mínimas rondarán los 18 °C y 20 °C. En el sur, las máximas serán más moderadas.

Foto: Subrayado. Tiempo cubierto este jueves en la mañana en el Centro de Montevideo.
NORTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 20 °C

Para el sábado, Cisneros prevé un inicio de jornada templada con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado y la noche seguirá templada con escasa nubosidad.

Para el domingo, anticipa un comienzo templado con cielo parcialmente nublado; en la tarde continuará cálido a caluroso con nubosidad variable, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

