HASTA LAS 15:05

Inumet volvió a actualizar la doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias puntualmente copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

ADVERTENCIA NARANJA

  • Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
  • Salto: Belén.

ADVERTENCIA AMARILLA

  • Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.
  • Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.
  • Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.
