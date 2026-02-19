RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Jueves inestable con tormentas en el norte y calor que no afloja: mirá el pronóstico

La tarde será calurosa y húmeda, con lluvias aisladas en el norte y noreste. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado. Tiempo cubierto este jueves en la mañana en el Centro de Montevideo.

Este jueves 19 de febrero la mañana comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias en las zonas litoral y norte, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá calurosa y húmeda, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 34 °C, mientras que las mínimas rondarán los 18 °C. En el sur se prevé una máxima de 32 °C y mínima de 18 °C.

Foto: AFP.
NORTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 20 °C

Para el viernes, Cisneros prevé una mañana templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniéndose templado en la noche.

