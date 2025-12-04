Viernes "agobiante": máxima en el norte de 40° y en la costa de 34°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un viernes "agobiante" y destacó que la sensación térmica sobrepasará los registros termométricos.

"Mañana más calor que hoy, más pesado, mayor porcentaje de humedad, esto va a estar generando mañana que la sensación térmica sobrepase largamente lo que son los registros termométricos", comentó.

En el norte y litoral del país, la temperatura máxima alcanzará los 38° a 40°, mientras que en la zona costera la máxima será de 34°. En lo que respecta a la sensación térmica, se ubicará por encima de estos valores.

Según el meteorólogo, las lluvias llegan el lunes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1996691691643064705&partner=&hide_thread=false "Viernes agobiante", anunció Nubel Cisneros y destacó que la sensación térmica sobrepasará los registros termométricos. pic.twitter.com/7NpcjliD1J — Subrayado (@Subrayado) December 4, 2025

Temas de la nota viernes

Nubel Cisneros