Viernes "agobiante": máxima en el norte de 40° y en la costa de 34°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un viernes "agobiante" y destacó que la sensación térmica sobrepasará los registros termométricos.
El meteorólogo indicó que la sensación térmica se ubicará por encima de estos valores y pronosticó lluvias para el próximo lunes.
"Mañana más calor que hoy, más pesado, mayor porcentaje de humedad, esto va a estar generando mañana que la sensación térmica sobrepase largamente lo que son los registros termométricos", comentó.
En el norte y litoral del país, la temperatura máxima alcanzará los 38° a 40°, mientras que en la zona costera la máxima será de 34°. En lo que respecta a la sensación térmica, se ubicará por encima de estos valores.
Según el meteorólogo, las lluvias llegan el lunes.
