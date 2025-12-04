Clan familiar narco de La Teja: tres condenados y siete imputados por venta de drogas, lavado de activos y más

El martes de esta semana la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Montevideo realizó varios allanamientos simultáneos en La Teja contra un clan familiar dedicado al narcotráfico.

En ese operativo, denominado “Babel”, fueron detenidas 12 personas. Tres de ellas ya fueron condenadas en proceso abreviado y siete más fueron imputadas en una audiencia de formalización con varios delitos, entre ellos venta de drogas , lavado de activos , asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, tráfico de armas, entre otros.

El Ministerio del Interior informa este jueves de mañana que M.L. fue condenado por un delito de asistencia al narcotráfico, con una pena de 2 años de prisión.

Además, A.G.D.L. fue condenado como autor de un delito de continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, con una pena de 2 años y 8 meses de cárcel.

El tercer condenado es I.V.F. por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y también recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión.

Los siete formalizados e imputados

En audiencia de formalización ante el juez fueron imputadas los siguientes delincuentes:

N.J.R.I. imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

M.R.S.C. imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito continuado de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

M.T.S.S. imputado de un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

G.R.S. y S.J.R.S. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito continuado de tráfico de armas de fuego y munición, y un delito de asociación para delinquir. Ambos en calidad de autores.

F.G.G. y C.S.C. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito de asociación para delinquir. Ambos también en calidad de autores.

“Una estructura organizada”

El Ministerio del Interior informa que varios de los integrantes de este clan familiar narco “no manipulan directamente droga ni dinero, sino que operan como gestores del clan, lo que refleja una estructura organizada y con división funcional interna”.

“La investigación analiza también la presunta participación de esta organización en hechos de violencia, incluyendo circulación de armas de fuego, conflictos entre grupos y otros eventos delictivos ocurridos principalmente en la zona de La Teja”, agrega el informe.

Además, “en el contexto analítico se contemplan eventuales vínculos entre integrantes de la estructura y personas privadas de libertad por operaciones anteriores, manteniendo estricta reserva para no afectar procesos judiciales en curso”.