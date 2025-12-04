Comisión de Salud del Senado aprobó de forma unánime proyecto de ley que amplía el sistema de donación de órganos

La Comisión de Salud del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que amplía el sistema de donación de órganos , incluyendo a las donaciones de órganos de menores de edad, salvo que se manifieste lo contrario, al igual que sucede actualmente con los adultos.

El proyecto se discutirá el próximo martes la totalidad del Senado y después Diputados.

El senador nacionalista Martín Lema dijo a Subrayado que la iniciativa estuvo a cargo de la Fundación Corazoncitos y luego empezó a hablar con familiares de menores que necesitaban un trasplante.

"Nuestra sistema desde hace 12 años aproximadamente, los adultos, los mayores de edad somos todos donantes salvo una manifestación expresa contraria. En menores de edad es al revés (...) no son donantes salvo un consentimiento de explícito hace que quizás en el momento de mayor dolor de una madre o de un padre se le consulte si toma la decisión de llevar adelante una posible donación de órganos de sus hijos, una situación muy sensible, muy traumática desde el punto de vista psicológico", explicó.

Y agregó: "Lo que hicimos con este proyecto de ley es cambiar el paradigma también en menores y así mirar lo que sucede con los adultos en los menores de edad. Entonces pasamos a ser todos incluido los menores donantes de órganos salvo que en cualquier momento tanto la madre como el padre expresen voluntad contraria".

Lema dijo que con la aprobación de dicho proyecto de ley aumenta las chances del niño que está esperando un órgano para poder seguir viviendo.

Por su parte, el Dr. Roberto Canessa, referente en cardiología infantil valoró como positiva esta iniciativa y dijo que es una forma de salvar más vidas.

"Un orgullo de lo que es el Uruguay solidario", comentó.

TRANSPLANTE CANESSA

Desde 1996 en Uruguay se han realizado 170 trasplantes cardíacos en total, entre ellos 28 han sido de menores de edad. En lo que va del año se realizó un trasplante y al momento hay dos menores en lista de espera.

Canessa se refirió al acompañamiento a las familias por parte de la Fundación Corazoncitos y a las necesidades de capacitación y financiamiento para lograr mejores resultados, además de una tecnología avanzada que se utiliza a nivel mundial.