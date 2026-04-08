Viento en Montevideo: mayoría de intervenciones de IMM fueron por árboles caídos pero también hubo casas inundadas

Montevideo registró 105 intervenciones durante la advertencia por vientos de este martes y miércoles, según datos oficiales a los que accedió Subrayado. La gran mayoría de los casos estuvo vinculada a la caída de árboles.

De acuerdo al detalle, 88 intervenciones (83,81%) correspondieron a árboles caídos y otras situaciones y 11 (10,48%) a árboles caídos sobre cableado.

Se reportaron dos casas inundadas, dos árboles caídos sobre vehículos, un caso de apoyo social y una calle inundada.

Seguí leyendo "Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol", dice la hija de la mujer herida por la caída de un árbol

Por municipios, los mayores registros se dieron en E y CH, con 23 intervenciones cada uno (21,90%), seguidos por F con 20 (19,05%) y C con 13 (12,38%). Luego aparecen D con 11 (10,48%), B con 6 (5,71%), G con 5 (4,76%) y A con 4 (3,81%).

image

Las autoridades señalaron que el impacto fue mayormente sobre barrios costeros y que todas las cuadrillas de arbolado se encuentran operativas atendiendo estas situaciones.