Orsi encabeza este miércoles el Consejo de Ministros sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

El presidente Yamandú Orsi encabezará este miércoles el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva desde las 11 de la mañana. El tema central del encuentro será el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento hasta el 30 de junio.

Orsi mantuvo este martes reuniones preparatorias con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, entre otros.

Tras el encuentro, habrá una conferencia de prensa donde se darán a conocer los principales lineamientos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

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Consultado sobre si se prevé "gasto cero", el mandatario expresó: "estamos peleando para que no sea así". "La idea es encontrar algunos recursos más, algo se puede conseguir", afirmó.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a Subrayado que se fijaron como áreas prioritarias la seguridad, personas en situación de calle e infancia, para las que habrá recursos incrementales. Desde la Contaduría General de la Nación, se solicitó a todos incisos que enviaran sus aspiraciones presupuestales y a partir de ahí realizar una redistribución de recursos.