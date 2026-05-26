Mucho más que fútbol: así será la cobertura mundialista de Canal 10

Canal 10 prepara una gran cobertura periodística del Mundial de Fútbol 2026 con un equipo de profesionales y un despliegue en los tres países organizadores, para que el público pueda tener en la pantalla y en todas las plataformas, lo que pase adentro y fuera de la cancha en la principal competencia deportiva internacional.

Subrayado en todas las ediciones, Punto Penal, Arriba Gente, La Mañana en Casa, y programas especiales sobre el Mundial, componen la grilla de Canal 10 a partir de junio.

Cada cuatro años, Uruguay vuelve a sentir lo mismo: la ansiedad de la previa, las cábalas que reaparecen, las calles vestidas de celeste y esa emoción compartida que transforma al Mundial en mucho más que fútbol. Porque cuando juega Uruguay, un país entero se detiene para soñar junto a la selección.

Con esa mirada, hace tiempo que Subrayado y todo Canal 10 vienen preparando una cobertura especial y multiplataforma para acompañar cada instante de la Copa del Mundo, dentro y fuera de la cancha.

Es una propuesta pensada para mostrar no solo lo que pasa en los partidos, sino también las historias, los personajes y las emociones que convierten al Mundial en un fenómeno único.

Martín Charquero, Roberto Moar y Marcelo Scaglia estarán al frente de la información, el análisis y toda la actualidad mundialista desde las distintas ediciones de Subrayado.

“La voz del hincha” y la emoción de los seguidores de cada selección, llegados de todos los continentes, estará presente en el noticiero líder de la televisión uruguaya.

El programa deportivo que lidera los domingos de mañana, Punto Penal, apostará fuerte con su sello y la credibilidad que caracteriza al equipo periodístico, con el seguimiento de cada paso de la selección uruguaya y todo lo que ocurra alrededor de la gran cita del fútbol.

Y si hay alguien capaz de acercarse como pocos al corazón del plantel celeste, ese es Rafa Cotelo. Gracias al vínculo y la cercanía construidos durante años con los jugadores, Rafa mostrará el costado más humano, espontáneo y auténtico de la selección, con una mirada diferente y exclusiva que solo Canal 10 puede ofrecer.

A esta propuesta se suma también Shulay, como movilero especial de La Mañana en Casa y una de las caras principales de la cobertura digital del canal actualizando en tiempo real el día a día de esta fiesta del fútbol.

La propuesta se completa con “Nunca Favoritos”, conducido por Daro Kneubuhler y Waldemar, un ciclo que seguirá el Mundial desde el caos, la improvisación y la mirada de dos uruguayos que, contra todo pronóstico, lograron llegar a la máxima fiesta del fútbol. Entrevistas descontracturadas, desafíos absurdos, personajes inolvidables e historias insólitas serán parte de una propuesta impredecible... pero muy entretenida.

Así, Subrayado y todo Canal 10 invitan a vivir el Mundial de una manera distinta: más cerca de la gente, más cerca de la selección y más cerca de la emoción que une a millones de uruguayos detrás de una misma camiseta.

Porque Canal 10, es el canal uruguayo.