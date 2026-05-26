Detuvieron a una mujer por el homicidio de un hombre que apareció desmembrado en San Luis

La Policía detuvo a una mujer mayor de edad y viene siendo investigada por el homicidio de un hombre que apareció desmembrado este martes en San Luis norte, en el departamento de Canelones.

El hombre, de 32 años, estaba desaparecido de la zona y su madre había denunciado su desaparición; al momento del hallazgo el cuerpo presentaba impactos de bala en las piernas, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

Luego de la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes a pie, con perros y la colaboración de vecinos. Por aire, un helicóptero de la Policía relevó en un predio rural y zonas adyacentes de San Luis.

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Este martes, en un nuevo operativo de rastrillaje los perros de la Policía encontraron el cuerpo del hombre buscado en inmediaciones de la calle El Salvador, en la zona norte de la localidad.

El caso es investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. Personal de Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de indicios para la investigación.