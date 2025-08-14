Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti

La interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti terminó de forma abrupta en la pasada madrugada tras un duro cruce con insultos y agravios entre los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional).

Tras los gritos e insultos, el presidente del Senado en ese momento, el senador Sebastián Sabini (del FA) decidió suspender la sesión, primero por cinco minutos y luego de forma definitiva.

El cruce más duro ocurrió cuando Viera dijo que había “intereses cruzados” en el senador Da Silva, miembro interpelante del ministro Fratti por la compra del campo María Dolores en Florida para el Instituto Nacional de Colonización.

“Seguramente algún amigo de Da Silva, de su sindicato inmobiliario rural, debe haber perdido alguna comisión y eso también es parte de los intereses cruzados que este Parlamento tiene para discutir”, dijo el senador Viera (MPP).

“Y además quien interpela, lamento que no esté en sala porque se lo digo donde cuadre. La interpelación cayó en el barro porque es el estilo de Da Silva. El estilo es la bajeza, el insulto en Twitter, el insulto en sala, que la gallina bataraza, que al santo pepe”, dijo Viera, en el momento que Da Silva volvía a sala y se paraba cerca del senador frenteamplista.

“Todas esas barbaridades que por suerte me está mirando acá a pocos metros, es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera”.

En es momento Da Silva lo interrumpe: “No sea atrevido”, le dice a Viera.

Y Viera responde: “No soy atrevido, vaya y se sienta allá”.

Da Silva: “Este”, y le muestra el dedo mayor en un gesto ofensivo.

Viera: “Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Así quedaron”.

Da Silva: “No sea atrevido”.

Viera: “Además de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado el país como es Conexión Ganadera”.

Da Silva: “Eso no se lo permito. No me agravie de esa forma”.

Viera: “Anótese y me contesta. Ese dedo a mi no me lo pone. Váyase. Es un atrevido”.

Luego de este cruce a los gritos, Sabini suspendió la sesión.

VIDEO de la transmisión oficial del Senado:

Video publicado en redes sociales desde otro ángulo:

Tras la suspensión de la interpelación, el senador colorado Pedro Bordaberry publicó una declaración conjunta de las bancadas del Partido Colorado y el Partido Nacional: