Video: vieron al puma suelto de Canelones en La Tahona Golf este sábado de mañana

El puma que días atrás fue visto en Canelones, en las inmediaciones de Villa Tato y La Tahona, apareció este sábado de mañana en el campo de juego de La Tahona Golf.

En un video enviado a Subrayado por vecinos del lugar se observa al puma caminar por el pasto.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, y Subrayado pudo confirmar con la directora de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, Eugenia Perdomo, que salieron a buscar al puma tras recibir el video esta mañana.

De acuerdo a lo que informan los vecinos que vieron al puma, el animal se metió en un desagüe y ya no lo vieron más. image

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