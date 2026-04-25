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VIDEO ENVIADO A SUBRAYADO

Video: vieron al puma suelto de Canelones en La Tahona Golf este sábado de mañana

El puma fue visto caminando por el campo de juego de La Tahona Golf, en Canelones. La Intendencia está al tanto y salió a buscarlo por la zona.

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El puma que días atrás fue visto en Canelones, en las inmediaciones de Villa Tato y La Tahona, apareció este sábado de mañana en el campo de juego de La Tahona Golf.

En un video enviado a Subrayado por vecinos del lugar se observa al puma caminar por el pasto.

De inmediato se dio aviso a las autoridades, y Subrayado pudo confirmar con la directora de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, Eugenia Perdomo, que salieron a buscar al puma tras recibir el video esta mañana.

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De acuerdo a lo que informan los vecinos que vieron al puma, el animal se metió en un desagüe y ya no lo vieron más.

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