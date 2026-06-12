El acuerdo de una empresa láctea con Coleme para que vuelva a funcionar la planta y que circule la marca

La empresa láctea Urulac de Canelones firmó un contrato a 90 días con Coleme para uso y mantenimiento de la planta. Cuatro trabajadores al momento fueron incorporados. El acuerdo incluye que la marca Coleme esté en circulación en el mercado.

El vocero de Urulac, Marcos González, sostuvo que ya desde este sábado volverá a circular la marca en Cerro Largo, luego de que cerrara la semana pasada.

“Se retomaron cuatro trabajadores. No descartamos retomar algún trabajador más. Es importante que dentro del contrato, los trabajadores que se vayan a retomar, tiene que ser gente que estuvo vinculada o fue desvinculada el 8 de junio”, explicó.

La empresa Urulac, familiar, “tiene muchísima relación con Coleme de antes, ya tenía vínculo comercial, ha ayudado muchísimo a Coleme. Las últimas cisternas de leche era de ellos. La muy buena relación que tenía la gente de Urulac con los productores de Cerro Largo posibilitó que se llegara a este uso”, indicó González.

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