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VIDEO Y FOTOS DEL RESCATE

Video: uno de los delfines varados en San Luis murió y el otro pudo ser devuelto al agua

Los dos delfines aparecieron en la playa del balneario San Luis el viernes de noche. Trabajaron para devolverlos al mar, pero uno falleció en la costa. El otro sí pudo ser llevado al agua con vida.

El delfín que pudo ser llevado de vuelta al agua. Foto: Armada Nacional, Subprefectura de La Floresta.

El delfín que pudo ser llevado de vuelta al agua. Foto: Armada Nacional, Subprefectura de La Floresta.

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Dos delfines aparecieron el viernes de noche en la costa del balneario San Luis, en Canelones, y quedaron varados durante varias horas, mientras que rescatistas voluntarios y personal de la Subprefectura de La Floresta trabajaron para intentar devolverlos al agua.

Cerca de la pasada medianoche la Armada Nacional informó que uno de los delfines pudo ser llevado al mar, mientras que el otro murió en la costa.

El delfín que pudo ser llevado mar adentro es un macho, de unos 100 kilos aproximadamente y un metro y medio de largo, informó la Armada. “Fue reintroducido al mar mediante una maniobra de liberación efectuada a una distancia aproximada de 3 millas náuticas de la costa”, dice el comunicado oficial.

dos delfines aparecieron en la costa de san luis: autoridades trabajan para devolverlos al agua
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Dos delfines aparecieron en la costa de San Luis: autoridades trabajan para devolverlos al agua

El delfín que murió en la costa era una hembra, con un peso aproximado de 180 kilos y 2,10 metros, agrega la Armada en su informe.

Con apoyo de Prefectura y personal del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), el delfín fallecido fue traslado en una camioneta “con destino a la Facultad de Veterinaria”, dice el comunicado. Allí “se realizarán las pericias y estudios correspondientes para determinar las posibles causas del fallecimiento”.

“Las actuaciones se desarrollaron en coordinación entre los organismos intervinientes, adoptándose en todo momento las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de procedimientos”, concluye la Armada.

FOTOS: Armada Nacional, Subprefectura de La Floresta.

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