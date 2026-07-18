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INUMET

Rige doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

La advertencia naranja del Inumet es por tormentas fuertes y puntualmente severas, la advertencia amarilla es por tormentas puntualmente fuertes. Entre ambas abarca una amplia zona del país.

lluvia-paysandu-24-mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente desde la madrugada de este sábado (3 AM) una advertencia naranja por tormentas fuertes y severas, que se fue actualizando con el correr de las horas.

Desde las 10 AM la advertencia naranja es por tormentas fuertes y puntualmente severas, y alcanza a parte del litoral oeste (Salto y Paysandú), hasta el noreste (Rivera), este y sureste (Cerro Largo y Treinta y Tres).

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes”, dice el informe oficial.

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Advertencia amarilla

Al mismo tiempo, en una zona más reducida, desde Río Negro hasta parte de Lavalleja, Maldonado y Rocha, la advertencia es amarilla.

Esto significa que se esperan los mismos fenómenos adversos pero de menor intensidad, (ver mapa).

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