Mataron a hombre de 35 años de un disparo, en el Centro de Montevideo, en Colonia y Tristán Narvaja

La Policía investiga un homicidio ocurrido en la madrugada de este sábado en el barrio Cordón de Montevideo, en el cruce de Colonia y Tristán Narvaja, a la hora 3:20.

Según supo Subrayado con base en fuentes de la investigación, el herido llegó al Hospital Maciel en una emergencia móvil que lo auxilió en el lugar del ataque.

Minutos más tarde, los investigadores lograron establecer que una cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior registró lo sucedido.

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La víctima se encontraba con varias personas cuando un hombre le efectuó un disparo de arma de fuego. Rápidamente el agresor se dio a la fuga hacia la calle Gaboto con una mujer, ambos en bicicleta.

El autor del disparo se cambió de ropa, pero a pesar de ese detalle pudo ser detenido a los pocos minutos en la zona. Entre sus prendas se le encontró un arma de fuego tipo replica. La mujer también fue localizada por la Policía y ambos están a disposición de la Justicia.

El hombre tiene 37 años y antecedentes penales por porte de armas, suministro de sustancias estupefacientes y hurto. La mujer de 31 años no tiene siquiera indagatorias.

Personal de la Seccional 3ra., el equipo de Investigaciones de Zona Operacional I y ahora el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos están a cargo de las diferentes actuaciones que intentan esclarecer el móvil del crimen y determinar la participación de los detenidos.