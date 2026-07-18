La explicación del Inumet por lo que pasó en Salto y una advertencia: "hay combustible altísimo para nuevas tormentas"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió una animación para mostrar cómo pasaron las tormentas por el país este sábado de madrugada, y explicó lo que ocurrió en Salto, donde el temporal registró rachas de viento de casi 130 km/h, a la hora 3:20.

Una mujer falleció y hubo cuantiosos destrozos en varios puntos de la ciudad y sus alrededores.

“Así cruzaban las tormentas por nuestro país la pasada madrugada, donde en el departamento de Salto dejó una persona fallecida, varios heridos y destrozos bastante importantes en infraestructura”, dice el comunicado de Meteorología.

“Según registros oficiales, los vientos en ráfagas en esa localidad alcanzaron los 130 kms/h. Esto fue debido al desarrollo de tormentas severas por la alta convectividad atmosférica provocado por la alta humedad que viene acumulando la atmósfera por los vientos del norte y está sumamente inestable”, detalló.

Y luego la advertencia: “Hay una mejora temporaria donde podemos observar el Sol, pero ojo, la humedad está muy alta y se encuentra en el 80%, a eso le sumamos que el punto de rocío está en 19°C y la presión atmosférica se ubica en 999 hPa, y la temperatura está en 22°C, todo esto es un combustible altísimo para el desarrollo de nuevas tormentas fuertes y muy fuertes en las próximas horas”.

Más temprano, en otro mensaje, el Inumet indicó que de acuerdo a su “evaluación preliminar”, lo que ocurrió en Salto se define como “un fenómeno que podría corresponder a una descendente húmeda”.

Esto es “una intensa corriente de aire que desciende de una tormenta y se dispersa horizontalmente en la superficie”, explica Meteorología, y destaca que “no se observan indicios de rotación, característica de los tornados”.

Esa corriente de aire baja hacia la superficie a gran velocidad, provocando vientos muy fuertes cuando impacta contra el suelo.