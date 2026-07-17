El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, informó sobre un nuevo decreto que establece que la DGI debe calcular en febrero de cada año el saldo del impuesto a pagar de los contribuyentes pasivos del IASS.
Director de DGI explicó nuevo decreto que establece cálculo de saldo de IASS que incluye retención en diez cuotas
Este cambio a los jubilados "los va a liberar de presentar la declaración jurada", indicó Gustavo González.
González explicó que el decreto establece que "la DGI tiene que calcular, en febrero de cada año, el saldo del impuesto a pagar por parte de los contribuyentes de IASS, pasivos, el saldo pendiente de pago del año anterior, y se lo incluye como retención complementaria en diez cuotas a partir de marzo en lo que resta del año".
Este cambio a los jubilados "los va a liberar de presentar la declaración jurada", indicó.
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