Director de DGI explicó nuevo decreto que establece cálculo de saldo de IASS que incluye retención en diez cuotas

El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, informó sobre un nuevo decreto que establece que la DGI debe calcular en febrero de cada año el saldo del impuesto a pagar de los contribuyentes pasivos del IASS.

González explicó que el decreto establece que "la DGI tiene que calcular, en febrero de cada año, el saldo del impuesto a pagar por parte de los contribuyentes de IASS, pasivos, el saldo pendiente de pago del año anterior, y se lo incluye como retención complementaria en diez cuotas a partir de marzo en lo que resta del año".