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IMPUESTO A PASIVIDADES

Director de DGI explicó nuevo decreto que establece cálculo de saldo de IASS que incluye retención en diez cuotas

Este cambio a los jubilados "los va a liberar de presentar la declaración jurada", indicó Gustavo González.

dgi-fachada

El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, informó sobre un nuevo decreto que establece que la DGI debe calcular en febrero de cada año el saldo del impuesto a pagar de los contribuyentes pasivos del IASS.

González explicó que el decreto establece que "la DGI tiene que calcular, en febrero de cada año, el saldo del impuesto a pagar por parte de los contribuyentes de IASS, pasivos, el saldo pendiente de pago del año anterior, y se lo incluye como retención complementaria en diez cuotas a partir de marzo en lo que resta del año".

Este cambio a los jubilados "los va a liberar de presentar la declaración jurada", indicó.

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