Fin de semana con lluvias y ocasionales tormentas, comienza cálido y baja la temperatura el domingo

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable durante todo el fin de semana, con lluvias y tormentas aisladas. De 28º de máxima este viernes a 18º el domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza fresca a templada con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, inestabilizandose nuevamente hacia la noche por la zona norte y litoral.

El sábado comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas, siendo baja la probabilidad en la zona costera. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con ocasionales tormentas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

El domingo comienza húmedo e inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas en la zona noreste. En la tarde se mantendrá inestable en las primeras horas horas la zona norte, el resto del país seguirá fresco con cielo parcialmente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. Viernes 17 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º Sábado 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º Domingo 19 Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 9º